Tite vai repetir a escalação pela primeira vez na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (9) buscando dar mais um passo em busca pelo hexa. E pela primeira vez nesta Copa do Mundo, o técnico Tite repetirá uma escalação, com o time que goleou a Coreia do Sul na segunda-feira (5). O jogo é contra a Croácia, às 12h, e vale vaga na semifinal da competição.

Alex Sandro, que foi o titular nos dois primeiros jogos – até se lesionar -, está recuperado, mas começará no banco de reservas. Com isso, Danilo, que já voltou no último jogo, foi escalado na lateral esquerda.

Já o zagueiro Éder Militão, que no último amistoso de preparação para a Copa do Mundo foi testado como lateral, vai para sua quarta partida neste Mundial, sendo a terceira como lateral direita titular. , enquanto Militão, que é zagueiro mas já chegou a jogar como lateral até pela Seleção, vai na direita. Após levar um cartão amarelo contra Camarões, ainda na primeira fase, o jogador está pendurado, e caso leve outro hoje e o Brasil se classifique, cumpre suspensão na semifinal.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico deve dar alguns minutos para Alex Sandro no decorrer da partida, com a intenção de que o lateral recupere o ritmo de jogo, já pensando em uma possível semifinal. Caso avance, o Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira (13), às 16h.

Seleção Brasileira

Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison

Técnico: Tite