Tite convoca jogadores para último teste antes da Copa

Na manhã desta sexta-feira (9), Tite e sua comissão técnica fizeram uma entrevista coletiva para convocar os jogadores para o último teste antes da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira tem dois amistosos marcados para este mês: no dia 23, joga contra a Gana, e no dia 27, contra a Tunísia.

Nesta convocação, a grande expectativa era para que Pedro, do Flamengo, fosse chamado. Ele é o artilheiro da Libertadores e teve apenas uma curta oportunidade de vestir a amarelinha, ainda em 2020. E agora, pouco antes da Copa do Mundo, Tite volta a dar a oportunidade ao atacante.

Além de Pedro, outra novidade foi o zagueiro Bremer, que hoje joga na Juventus. Jogadores normalmente chamados por Tite como Daniel Alves, Coutinho e Gabriel Jesus ficaram de fora.

Confira a lista

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros

Marquinhos – PSG

Éder Militão – Real Madrid

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Ibañez – Roma

Meias

Bruno Guimarães – Newscastle

Casemiro – Manchester United

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Atacantes

Antony – Manchester United

Firmino – Liverpool

Matheus Cunha – Atlético de Madrid

Neymar – PSG

Pedro – Flamengo

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Rodrygo – Real Madrid

Vini Jr – Real Madrid