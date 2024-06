Tiquinho faz papel de garçom, e Botafogo vence Bragantino para ficar no G-4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Depois de sair atrás no início do jogo, o Botafogo mostrou força para buscar a virada e vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1. As equipes se enfrentaram no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira(26), pela 12ª rodada do Brasileirão.

Lucas Evangelista abriu o placar para o Bragantino, mas Eduardo, com dois gols muito parecidos, virou para o Botafogo. Tiquinho Soares se destacou com duas assistências.

Este foi o primeiro jogo sob o comando de Artur Jorge em que Eduardo e Tiquinho começaram como titulares. Eles foram destaques na campanha do Botafogo no Brasileirão 2023.

O Botafogo chega a 23 pontos e assume provisoriamente a terceira colocação. O time ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia no complemento da rodada.

Com 18 pontos, o Bragantino mantém a sétima posição. A equipe paulista também pode perder posições até o fim da rodada.

O Botafogo tem clássico contra o Vasco pela frente. As equipes se enfrentam em São Januário no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília).

O Red Bull Bragantino volta a campo contra o Cuiabá. A equipe paulista visita o Dourado no também no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília).

O Botafogo foi mais ofensivo nos primeiros movimentos da partida, mas os visitantes mostraram eficiência. Na primeira jogada de ataque, aos seis minutos, o Bragantino chegou ao gol em um lance de muita velocidade.

Mesmo após levar o gol, o Botafogo não se abateu e seguiu mais presente no campo de ataque. Sem muita organização, a equipe carioca apostou nas bolas aéreas para buscar o empate – e foi no rebote de um cruzamento que conseguiu a igualdade no placar. A virada quase veio em cobrança de escanteio.

Depois do empate, os cariocas dominaram o jogo de vez, mas sofreram para criar chances. Controlando a bola, o Botafogo não conseguiu infiltrar na defesa do Bragantino, e continuou tendo as melhores chances em bolas aéreas. Dominados, os visitantes ainda assustaram em um contra-ataque antes do intervalo.

Mantendo o ritmo do primeiro tempo, os donos da casa não demoraram para virar o jogo. Antes dos dez minutos, o Botafogo ficou à frente do placar, em jogada muito parecida com a do primeiro gol.

O Bragantino melhorou no jogo, equilibrou e chegou a controlar as ações dentro de campo. Depois do gol, Pedro Caixinha promoveu várias mudanças e os visitantes melhoraram, a ponto de mandarem na partida.

Com vantagem no placar, o Botafogo se dedicou a administrar o placar e sofreu. No fim do jogo, com o meio-campo dominado, o Bragantino até conseguiu criar boas chances e quase empatou em na bola aérea, mas os donos da casa asseguraram o triunfo.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

0x1: Aos 6 minutos, Helinho recebeu na altura do meio-campo, pela direita, e deu um lindo passe em profundidade para Lucas Evangelista, que invadiu a área e bateu de primeira, por baixo de John.

1×1: Aos 20, a defesa do Bragantino afastou mal a bola após um cruzamento e ela sobrou com Tiquinho Soares, que dominou e rolou para Eduardo. Da entrada da área, ele bateu forte, no canto alto de Lucão, e empatou o jogo.

Por cima! Marçal cobrou escanteio na pequena área e Danilo Barbosa subiu sozinho para cabecear, mas mandou por cima do gol.

Bastos! Aos 42 minutos, Juninho Capixaba chegou antes de John em um lançamento e tocou para o meio. Thiago Borbas dominou, mas antes que pudesse bater para o gol aberto, foi desarmado por Bastos, em um belo carrinho.

2×1: Replay? Aos 6 minutos do segundo tempo, após boa troca de passes, a bola chegou a Tiquinho, que só escorou para a entrada da área. Eduardo chegou batendo e mandou no canto alto de Lucão para colocar o Botafogo na frente.

Para fora! Aos 37′, Nathan Mendes cruzou da direita, John sai mal e Vitinho tocou de cabeça, mas a bola tocou em Lucas Halter e foi para fora.

Salva John! Aos 43′, Nathan Mendes cruzou na segunda trave e Vitinho cabeceou livre, rente à trave. John saltou e fez uma linda defesa!

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data e horário: 26 de junho de 2024 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Bauermann

Cartões amarelos: Marçal e Lucas Halter (BOT); Helinho, Pedro Henrique e Lincoln (BRG)

Gols: Lucas Evangelista, aos 6′ do 1º tempo; Eduardo, aos 20′ do 1º tempo e aos 6′ do segundo tempo.

BOTAFOGO

John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos (Cuiabano) e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique (Diego Hernández), Eduardo (Patrick de Paula) e Tiquinho Soares. T.: Artur Jorge

RED BULL BRAGANTINO

Lucão, Jadsom (Lincoln), Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido (Nathan Mendes); Raul (Eric Ramires), Juninho Capixaba e Lucas Evangelista; Helinho (Laquintana), Thiago Borbas (Talisson) e Vitinho. T.: Pedro Caixinha