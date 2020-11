Tênis de Mesa: Carol Kumahara é vice no Masters da Espanha

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (26), a mesatenista brasileira Carol Kumahara faturou o vice-campeonato do Masters da Espanha. Na final do torneio disputado no Hotel Riu Plaza Espanha, em Madri, ela acabou superada pela romena Andreea Dragoman por 4 games a 0.

Ela chegou à decisão do Masters depois de eliminar a também brasileira Bruna Takahashi na semifinal. Takahashi chegou na semifinal depois de fazer 3 games a 0 (12/10, 11/8 e 11/5) na romena Dragoman e ficou em primeiro lugar no grupo 1. Carol foi a semifinal como a segunda melhor do grupo 2 ao bater a francesa Pauline Chasselin, por 3 a 2 (16/18, 11/8, 11/2, 10/12 e 11/8). No choque entre as compatriotas, Carol Kumahara levou a melhor, num duelo muito equilibrado: 4 a 3 (7/11, 11/3, 11/9, 3/11, 7/11, 11/6 e 11/7).

Essa foi a primeira experiência de competição da brasileira na Espanha após acertar com o Linares, da Divisão de Honra do país. Carol agora aguarda o início da disputa do torneio nacional espanhol, que ainda não tem data marcada. Bruna retorna para Portugal, onde terá jogo do Sporting, no sábado (28), ao meio-dia (horário de Brasília), contra o Ala Nun’Álvares, em Lisboa, pela quinta rodada do Campeonato Português da 1ª Divisão.

As informações são da Agência Brasil