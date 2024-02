Técnico do Corinthians, António Oliveira pretende resgatar autoestima do elenco com vitórias

Português foi apresentado à imprensa e aos torcedores neste sábado, em entrevista coletiva

PAOLA FERREIRA ROSA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Equilíbrio, sangue no olho, talento e confiança. Com essas coordenadas, o treinador português António Oliveira, 41, pretende guiar o Corinthians nos próximos meses. Ele foi apresentado à imprensa e aos torcedores neste sábado (10), em entrevista coletiva realizada no centro de treinamento do time, na zona Leste de São Paulo.

Anunciado na sexta-feira (9), o treinador evitou responder perguntas sobre planos futuros.

Perguntado sobre o elenco e novas contratações, ele respondeu que, nesses dois dias, sua preocupação tem sido preparar os atletas para o jogo do Corinthians contra o Portuguesa, que acontece no domingo (11), às 16h, no Neo Química Arena.

“A única coisa que nós podemos [prometer é] organização, profissionalismo e competência”, disse.

De acordo com ele, sua prioridade agora é conferir organização à equipe e resgatar a confiança dos jogadores. “Primeiro, ganhando. Isso vai resgatar a confiança. Depois, é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre outro resultado qualquer”, falou.

Oliveira falou ainda sobre as formações táticas que costuma adotar. Segundo ele, sua preferida é a 4-3-3. “Dentro dela pode haver algumas variabilidades estruturais. Já joguei com três zagueiros, já joguei com 4-4-2, portanto, dentro daquilo que der conforto aos jogadores, teremos o melhor deles.”