Técnico de 21 anos morre com o novo coronavírus

Francisco Garcia, de 21 anos, treinador da categoria de base do Atlético Portada Alta, morreu nesse domingo (15). O jovem estava internado com coronavírus há uma semana na cidade de Málaga. O técnico fazia parte do grupo de risco pois tinha leucemia.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Francisco treinava as crianças do clube e fazia tratamento para leucemia quando contraiu o coronavírus. Seu quadro ficou grave e ele não resistiu.

No facebook, o clube Atlético Portada Alta comunicou a o falecimento do técnico e prestou solidariedade. . “Nós, do Atlético Portada Alta, queremos expressar nossas mais profundas condolências à família, amigos e amigos íntimos do treinador Francisco García, que hoje nos deixou, infelizmente. Agora, o que fazemos sem você, Francis? Se você sempre esteve conosco na Capa ou, quando necessário, ajudando. Como vamos continuar conquistando quilômetros na liga?”, diz a nota.

O Campeonato Espanhol está paralisado por duas semanas em decorrência da pandemia de Covid-19.