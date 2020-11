Talles testa positivo para Covid-19 e pode desfalcar o Vasco contra o São Paulo

PUBLICIDADE

O técnico Sá Pinto terá mais um problema para montar a equipe do Vasco que vai encarar o São Paulo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Talles Magno indicou positivo em teste para Covid-19 e está afastado para cumprir o período de isolamento. O clube, por sua vez, ainda aguarda a resposta de um outro exame para confirmar o resultado.

O camisa 11 atuou na noite de quinta-feira (19), no empate sem gols com o Fortaleza, em São Januário, pelo Brasileiro, e foi substituído no intervalo, dando vaga ao colombiano Gustavo Torres.

Vale ressaltar que Talles já havia testado positivo para coronavírus antes de as atividades retornarem. O elenco cruz-maltino retomou os treinos presenciais no fim de maio e, à época, 16 jogadores indicaram estarem com o vírus.

Diante deste cenário, o Vasco adota cautela e ainda não sinaliza o atual caso do camisa 11 como uma reinfecção. Internamente, pondera-se que os exames foram feitos sob métodos distintos e não está descartada a possibilidade de, na ocasião, ter sido o que é comumente chamado de “falso positivo”.

O Cruz-Maltino vive uma segunda onda de infecção da doença. Recentemente, Leandro Castan, Miranda, Ulisses, Carlinhos, Fellipe Bastos, Ribamar e Tiago Reis, além do meia Benítez, confirmado momentos antes da partida contra o Fortaleza, testaram positivo. Desta forma, apenas seis jogadores do elenco ainda não foram contaminados: Fernando Miguel, Léo Matos, Henrique, Neto Borges, Jadson e Léo Gil.

Os zagueiros Miranda e Leandro Castan já voltaram aos treinos, mas a presença diante do Tricolor paulista ainda é incerta.

As informações são da Folhapress