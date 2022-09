Taça das Favelas Brasília 2022 segue para oitavas e quartas de final neste fim de semana

Os últimos jogos da primeira fase definiram os confrontos que ocupam os dias 24 e 25 de setembro, quando as categorias masculina e feminina disputam os lugares na semifinal local

O último fim de semana foi decisivo para a Taça das Favelas Brasília 2022, campeonato de futebol voltado para jovens talentos da periferia do Distrito Federal e Entorno, idealizado pela Central Única das Favelas do DF (Cufa-DF). Os jogos realizados de 17 a 18 de setembro encerraram as partidas de volta da primeira fase do torneio, que começou em 4 de setembro. Ao longo dos jogos, realizados no campo sintético da quadra 38 do Guará 2, times de Ceilândia Norte, Samambaia Sul, Recanto das Emas e Vila DVO não deram mole para os adversários, chegando a 11 gols em uma das partidas.

Agora, do total de 32 times masculinos, 16 seguem para as oitavas de final para o próximo sábado (24/09). No dia seguinte, os oito times vencedores do sábado disputam as quartas de final. Os femininos, que começaram o campeonato em 16, partem direto para as quartas de final no domingo (25/09), devido à quantidade menor. Os próximos jogos continuam no mesmo campo até a semifinal, em 1º de outubro. Já a grande final local será em 8 de outubro, com transmissão ao vivo pela Globo Brasília, diretamente do estádio Defelê, na Vila Planalto.

Jogos de volta

Na categoria masculina, dois times de Ceilândia voltaram a se enfrentar no domingo (18/09), mas quem levou a melhor foi o Ceilândia Norte, que venceu o time Sul por 9 x 0. Outras vitórias marcantes foram a de Samambaia Sul contra Taguatinga Sul, no sábado, por 8 x 0, e o placar de 4 x 0 do time da Candangolândia contra o Incra, no mesmo dia. Riacho Fundo 2 venceu o Gama por 4 x 2.

Nos demais confrontos masculinos, as vitórias ficaram entre 2 e 3 gols nos times que saíram em vantagem. Houve empates nas disputas entre Águas Lindas e Valparaíso (1 x 1), Planaltina e Estrutural (2 x 2) e Jardins Mangueiral contra Vila Telebrasília (2 x 2).

Os times femininos tiveram grandes partidas encerrando os jogos de volta da primeira fase. No sábado, o Recanto das Emas venceu o Estrutural por 11 x 0. Já no domingo, Vila DVO marcou 9 x 0 contra Sobradinho 2. Ao longo do fim de semana, outras partidas de destaque incluíram o placar do do Jardins Mangueiral contra Brazlândia (4 x 0) e Guará contra o Varjão (3 x 1). São Sebastião venceu Águas Lindas por 1 x 0 no sábado, enquanto Gama goleou o Riacho Fundo 2 por 2 x 0.

Dos 32 times masculinos, depois da primeira fase, metade continuam na disputa pela Taça das Favelas Brasília: Águas Lindas, Candangolândia, Ceilândia Norte, Estrutural, Guará, Paranoá, Porto Rico, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Samambaia Norte, Samambaia Sul, São Sebastião, Taguatinga, Varjão, Vila DVO e Vila Telebrasília. Os oito femininos que seguem para as quartas de final incluem Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, Gama, Jardins Mangueiral, Recanto das Emas, São Sebastião, Varjão e Vila DVO.