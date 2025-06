Sorteio das chaves e coletiva do ITF Sand Series Brasília Classic ocorrem nesta quarta (11), na Arena BRB

Brasília volta a atrair os holofotes do esporte mundial. Nesta quarta-feira (11), às 19h, a quadra central da Arena BRB será palco do sorteio das chaves e da coletiva de imprensa oficial do ITF Sand Series Brasília Classic 2025, um dos torneios mais prestigiados do circuito internacional de beach tennis.

A chave principal começa na quinta-feira (12), dando início à quinta edição do evento, já consolidado como um dos principais do calendário global da Federação Internacional de Tênis (ITF).

“Brasília tem se firmado como um dos maiores polos esportivos do país, e sediar mais uma edição do Sand Series é prova disso. É uma honra receber atletas de elite e mostrar que a nossa capital está preparada para eventos de padrão internacional, que movimentam a economia, promovem o turismo e valorizam o esporte como ferramenta de inclusão”, destacou o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira.

Neste ano, o torneio distribui a maior premiação da temporada: US$ 109 mil (cerca de R$ 621 mil), incluindo, pela primeira vez, valores destinados à categoria mista.

Um dos principais nomes do torneio, o brasileiro André Baran celebrou a chance de jogar em casa: “Disputar um Sand Series no Brasil é sempre especial, ainda mais em Brasília, que tem uma estrutura de alto nível e uma torcida apaixonada. Esse torneio é fundamental para o crescimento da modalidade e para a nossa preparação rumo ao topo do ranking mundial”.

O ITF Sand Series Brasília Classic 2025 é realizado pela Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte (Abae), com chancela da Federação Brasiliense de Tênis (FBT), da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da Federação Internacional de Tênis (ITF), além de apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF).

O evento contará com a presença do head de beach tennis da ITF, Ian Smith, e de atletas da elite da modalidade, como Vini Font (presidente da Comissão de Atletas da ITF), André Baran, Michele Cappelletti, Vitória Marchezini e Marcela Vita.

Coletiva de imprensa e sorteio das chaves

⇾ Quarta-feira (11), às 19h

⇾ Arena BRB – Quadra Central (entrada pelo portão A5)

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF)