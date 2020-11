Sob surto de coronavírus, Atlético-MG já tem 19 pessoas em isolamento

PUBLICIDADE

Guilherme Piu

Belo Horizonte, MG

O Atlético-MG divulgou nesta quarta-feira (18) a ocorrência de novos casos de Covid-19 no clube. Após exames realizados na véspera, mais dez pessoas, entre jogadores, dirigentes e funcionários, foram detectados com o vírus.

Todos que foram diagnosticados com a doença já cumprem regime de isolamento social. No novo grupo de infectados, estão cinco atletas: o zagueiro Réver, o lateral-direito Guga, o volante Allan, o atacante Eduardo Vargas, recém-contratado, e o goleiro Victor.

Além deles, também testaram positivo para o novo coronavírus o diretor e o supervisor de futebol atleticanos, Alexandre Mattos e Carlos Alberto Isidoro, respectivamente, os analistas de desempenho do clube, Diogo Alves e Gustavo Nicoline, e o segurança André Ricardo.

Todos esses nomes se juntam a outros nove que já haviam recebido o diagnóstico de infecção, como o zagueiro Gabriel e técnico Jorge Sampaoli, além de toda a comissão técnica do comandante argentino.

Atualmente já são 19 pessoas infectadas no Atlético-MG, o que gera apreensão no departamento médico do clube. Nesta quarta, às 19h, no Mineirão, o time alvinegro ainda duela com o Athletico-PR, em partida adiada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, cheio de desfalques.

No total já são 25 casos de Covid-19 no Atlético-MG desde o início da pandemia. A primeira ocorrência aconteceu em maio, com o meia Cazares, que já não está mais no clube -foi para o Corinthians.

As informações são da Folhapress