Site de apostas compra naming rights do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O site de apostas online Betano comprou os naming rights do Campeonato Brasileiro. A informação, ainda não confirmada pela CBF, foi divulgada pelo Ge.com.

O valor do acordo deve superar os atuais R$ 50 milhões pagos pelo atacadista Assaí na última renovação anual de contrato. A empresa patrocina o Nacional desde 2018.

A Betano já possui os naming rights da Série B do Brasileiro e da Copa do Brasil. Além disso, patrocina o Atlético-MG e já estampou seu nome na camiseta do Fluminense.

O acordo vem num momento em que as casas de aposta passam por regulação no Brasil. O governo sancionou no fim de 2023 um projeto de lei regulamentando o setor, que até então operava numa espécie de limbo, já que jogos de azar são proibidos no Brasil.

O projeto prevê uma alíquota de 12% sobre a arrecadação das casas de aposta descontado o pagamento dos prêmios. Já os apostadores devem pagar 15% ao ano quando o valor recebido for acima de R$ 2.112.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também criou, em janeiro, a Secretaria de Prêmios e Apostas, que será responsável pela regulamentação e pelo monitoramento do mercado das bets e dos jogos online.

A gestão do petista também estuda criar um domínio específico, o ‘.bet’, para as empresas do setor. A medida visa ajudar o apostador a identificar as casas de aposta regularizadas no país.

A profusão de sites de apostas esportivas online no Brasil foi objeto da série de reportagens da Folha Bets no Brasil. O raio-X mostrou o alcance desse tipo de prática, os impactos sociais e econômicos com a disseminação de jogos de azar online, como riscos com vícios em menores de idade, além dos interesses empresariais e casos sob investigação.

Dentre os principais torneios nacionais do mundo, só o Campeonato Português vendeu os naming rights para uma empresa de apostas esportivas, a Clicbet.