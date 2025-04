Shelton elimina Cerúndolo e vai enfrentar Zverev na final do ATP 500 de Munique

AFP

O tenista americano Ben Shelton (nº 15 do mundo) derrotou o argentino Francisco Cerúndolo (22º) com parciais de 2-6, 7-6 (9/7) e 6-4 neste sábado (19) e se classificou para a decisão do torneio ATP 500 de Munique.

Shelton vai enfrentar em sua primeira final da temporada o alemão Alexander Zverev (3º), que derrotou o húngaro Fabian Marozsan (77º) na segunda semifinal por 7-6 (7/3) e 6-3.

Dominado completamente no primeiro set, Shelton conseguiu virar o jogo no segundo, quebrando o saque do argentino logo no início.

Francisco Cerúndolo conseguiu empatar graças a uma dupla falta de Shelton, mas o americano venceu em um tie-break acirrado, liderando a partida para o terceiro set.

Cerúndolo cortou o primeiro saque do adversário, mas Shelton empatou e fechou a partida quando o sul-americano sacava para se manter vivo, após 2 horas e 8 minutos de partida.

Shelton continua sendo um pesadelo para os tenistas argentinos, tendo vencido todas as nove partidas contra os ‘albicelestes’.

Na segunda semifinal, Zverev teve menos problemas para superar Marozsan em dois sets, o primeiro dano no primeiro (7-6) antes de um segundo mais tranquilo (6-3).

Será a primeira final de Zverev desde sua derrota em janeiro para o italiano Jannik Sinner no Aberto da Austrália.

No domingo, ele vai tentar vencer o torneio de Munique pela terceira vez, após os títulos de 2017 e 2018.

Zverev está tendo um começo de temporada complicado. Nos seis torneios que disputaram entre Melbourne e Munique, ele perdeu todas as seis graças antes das quartas de final e em duas delas perdeu na estreia, em Indian Wells e Monte Carlo.

— Torneio ATP 500 de Munique

– Simples – Semifinais:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Fábián Marozsán (HUN) 7-6 (7/3), 6-3

Ben Shelton (EUA/N.2) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) 2-6, 7-6 (9/7), 6-4