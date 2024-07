Sem Gabigol, Flamengo vence Cruzeiro e dispara na liderança do Brasileiro

BRUNO BRAZ

Com Gabigol fora da relação por conta de todo o imbróglio de renovação, o Flamengo pareceu não sentir falta do atacante e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã, disparando na liderança do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30). Os gols foram marcados por Pedro e Fabrício Bruno, para o Rubro-Negro; e por Matheus Pereira, para a Raposa.

O Flamengo chegou aos 27 pontos, três a mais que Botafogo e Bahia. O Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de encostar nos líderes e estacionou nos 20 pontos.

A torcida do Flamengo exibiu uma bandeira com o rosto do atacante Pedro. O jogador vive uma lua de mel com os rubro-negros.

O entorno do Maracanã viveu um clima de paz antes do jogo. Aliadas, as torcidas de Flamengo e Cruzeiro se misturaram e confraternizaram. Dentro do estádio, duelaram nos cânticos.

Campeão da etapa de Saquarema do Mundial de Surfe, o potiguar Italo Ferreira marcou presença no Maracanã junto com seu pai, seu Luizinho. Os dois são torcedores do Flamengo e o surfista fez questão de entrar no gramado, antes da partida, com uma bandeira rubro-negra.

O Flamengo visita o Atlético-MG, na quarta (3), na Arena MRV (MG). No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse (SC).

O JOGO

A partida teve início com o Flamengo tomando conta das ações. Inspirado, Gerson sabia explorar bem o espaço que o Cruzeiro deixava entre a zaga e os volantes. Foi desta forma, por exemplo, que o “Coringa” encontrou Pedro para o Rubro-Negro fazer o 1 a 0. O time da casa, porém, relaxou após o gol e a Raposa passou a gostar do jogo, chegando ao empate com Matheus Pereira, o melhor em campo pelos mineiros.

O Cruzeiro começou o segundo tempo melhor do que o Flamengo e parecia estar próximo da virada, mas a defesa bobeou na bola parada e Fabrício Bruno, de cabeça, fez o 2 a 1. Os mineiros pareceram sentir o gol e o Rubro-Negro acordou, tendo outras oportunidades. No fim, chegou a ter um pênalti assinalado, mas o VAR anulou.