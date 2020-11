Sem estrear, Ramón Díaz deixa o Botafogo e Eduardo Barroca é o novo treinador

PUBLICIDADE

Em situação complicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro – ocupa a 19.ª e penúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento -, o Botafogo vive dias difíceis. Nesta sexta-feira, a direção anunciou a saída do argentino Ramón Díaz e de todos os seus auxiliares sem que o técnico tenha feito a sua estreia no comando. E revelou ainda que já contratou um novo treinador: Eduardo Barroca, que trabalhou na equipe principal no ano passado.

Um dia após ser anunciado, no início deste mês, o treinador argentino viajou para o Paraguai, onde passou por uma operação. A alta do treinador que era prevista para esta semana foi adiada para 7 de dezembro porque o quadro de saúde é menos simples do que se pensava. Assim, a diretoria do Botafogo considerou que não haveria mais como esperar por causa da delicada situação na tabela de classificação.

Com a equipe de Ramón Díaz no comando do Botafogo, foram três derrotas em três jogos – para Atlético-MG, Fortaleza e Red Bull Bragantino -, todos com Emiliano Díaz, filho e auxiliar, à beira do campo.

“O Botafogo comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar”, informou o time carioca em um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira.

“O Clube confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube”, prosseguiu.

Já Eduardo Barroca, que deixa o Vitória, volta ao Botafogo depois de um período de conquistas nas divisões de base e uma passagem pelo profissional do clube. Com bom aproveitamento no início do período que treinou a equipe principal, o técnico durou quase seis meses no cargo em 2019. A primeira chance no time alvinegro teve 10 vitórias, três empates e 14 derrotas, com 41% de aproveitamento.

“O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Nunes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado”, completou o comunicado oficial.

Estadão Conteúdo