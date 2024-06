Sem CR7, Portugal perde para a Croácia pela 1ª vez na história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Croácia venceu Portugal por 2 a 1 neste sábado (8), no Estádio Nacional, em Lisboa, em amistoso preparatório das seleções antes da Eurocopa, que começa no dia 14 de junho, na Alemanha.

Modric, de pênalti, e Budimir fizeram os gols da Croácia. Diogo Jota fez o gol de Portugal.

Esta foi a primeira vez que a Croácia venceu Portugal em quase 30 anos. Até então, as equipes haviam disputado sete confrontos, desde 1996, com cinco vitórias de Portugal e dois empates.

O técnico Roberto Martinez, de Portugal, decidiu poupar alguns jogadores antes da estreia na Euro. As estrelas Cristiano Ronaldo e Rafael Leão começaram o jogo no banco. A equipe de Martinez ainda fará mais um amistoso, contra a Irlanda, no dia 11.

Como foi o jogo

A Croácia foi melhor que Portugal no 1º tempo da partida, abrindo o placar em cobrança de pênalti de Modric aos 8 minutos. Apesar de a equipe portuguesa ter mais posse de bola na primeira etapa (54%), foi a Croácia quem criou mais oportunidades de gols. Os croatas chutaram onze vezes a gol, sendo três no alvo, contra cinco chances de Portugal, sem acertar o gol de Livakovic.

O técnico Roberto Martinez decidiu faz quatro substituições no intervalo e as mudanças surtiram efeito logo aos 3 minutos do 2º tempo. Diogo Jota, que entrou no lugar de Gonçalo Ramos, fez o gol de empate após passe de Semedo, que substituiu o lateral Dalot. Mas a comemoração portuguesa durou pouco tempo: sete minutos depois, a Croácia ampliou o placar com gol de Budimir.

Rafael Leão entrou no segundo tempo e chegou a criar boas chances pelo lado esquerdo de Portugal. Mas o ataque português pecou nas finalizações e a partida ficou mesmo no 2 a 1 para a Croácia.

Gols e destaques

1×0: Modric abre o placar cobrando pênalti no canto direito do goleiro Diogo Costa. O penal foi marcado após Kovacic ser tocado por Vitinha dentro da área e o árbitro checar o lance no replay do VAR.

Assim não! Dalot cruza da direita, Gonçalo Ramos domina e tenta um voleio, só que isola por cima do gol.

1×1: Semedo tabela com Bernardo Silva, avança até a linha de fundo e cruza rasteiro para Diogo Jota só empurrar para o gol aos 3 minutos da segunda etapa.

1×2: Pasalic manda um forte chute de fora da área, Diogo Costa espalma no travessão e, no rebote, Budimir manda de cabeça para o fundo da rede do goleiro português.

FICHA TÉCNICA

Portugal 1 x 2 Croácia

Data: 08/06/2024

Local: Estádio Nacional (Lisboa, Portugal)

Hora: 13h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Harm Osmers

Cartões amarelos: Budimir (CRO), Brozovic (CRO), Ivanusec (CRO), João Cancelo (POR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Modric (CRO), aos 8′ do 1º tempo (0-1); Diogo Jota (POR), aos 3′ do 2º tempo (1-1); Budimir (CRO), aos 10′ do 2º tempo (1-2);

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot (Semedo), Ruben Dias, Piá, Nuno Mendes (João Cancelo); Bruno Fernandes (Pedro Neto), Palhinha, Vitinha (Matheus Nunes); Bernardo Silva, Gonçalo Ramos (Diogo Jota), João Felix (Rafael Leão). Técnico: Roberto Martinez.

Croácia: Livakovic; Gvardiol, Pongracic, Sutalo, Stanisic; Brozovic (Ivanusec), Modric (Susic), Kovacic (Vlasic); Kramaric (Perisic), Budimir (Bruno Petkovic, Majer (Pasalic). Técnico: Zlatko Dalic.