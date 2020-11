Sem Brenner, Diniz é obrigado a mudar ataque do São Paulo

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Sem Brenner, suspenso, o técnico Fernando Diniz terá que mudar a escalação do São Paulo diante do Ceará, na quarta-feira (25), em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem o atacante de 20 anos, Pablo deve atuar como titular na equipe do Morumbi.

Outro jogador que desfalcará o São Paulo na Arena Castelão por cumprir suspensão é Hernanes. O meio-campista, hoje reserva de Igor Gomes no plantel comandado por Diniz, levou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco no domingo (22).

As informações são da FolhaPress