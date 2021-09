Seleções europeias retomam disputa nas Eliminatórias após Eurocopa

Portugal e França entram em campo com o objetivo de abrir ainda mais a distância na pontuação de seus grupos

Quase dois meses após a vitória da Itália na Eurocopa, as seleções europeias retomam a disputa nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira. Portugal e França entram em campo com o objetivo de abrir ainda mais a distância na pontuação de seus grupos e dar mais um passo rumo ao Mundial do Catar, em 2022.

Esta será a primeira vez que Cristiano Ronaldo vai entrar em campo após deixar a Juventus e acertar seu retorno ao Manchester United. Aos 36 anos, o jogador eleito cinco vezes melhor do mundo segue como a principal referência da seleção lusitana, que atualmente conta com uma geração considerada ainda melhor tecnicamente do que a que levantou a taça de campeão da Euro em 2016.

A equipe comandada por Fernando Santos tem em seu elenco cinco jogadores que brilham no Campeonato Inglês: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva e Rúben Dias (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool) e Rui Patrício (Wolverhampton). Caso vença a Irlanda nesta quarta, a seleção pode abrir sete pontos da primeira equipe fora da zona de classificação no Grupo A. Tudo depende de um eventual tropeço de Luxemburgo para o Azerbaijão.

Em situação ainda mais cômoda, a França, líder do Grupo D, com sete pontos, quer uma vitória sobre a Bósnia para aumentar a distância da Ucrânia, segunda colocada na chave. O time de Didier Deschamps também tenta dar uma resposta após a queda precoce na Euro. A atual campeã mundial foi eliminada nos pênaltis para a Suíça após abrir 3 a 1 e permitir o empate do adversário. A penalidade decisiva foi desperdiçada por Mbappé, pivô da novela com o maior número de capítulos nesta janela de transferências.

Nesta quinta-feira, será a vez da Itália entrar em campo, embalada pelo título de melhor da Europa. Pelo Grupo C, no qual lidera com 9 pontos, a atual campeã da Euro encara a Bulgária em casa. Diferente de outras potências europeias, a classificação para a Copa do Mundo do Catar tem um peso maior para a seleção italiana. Campeã em quatro oportunidades, a equipe acabou ficando fora do Mundial da Rússia.

O fracasso levou a uma grande reformulação, com a efetivação de Roberto Mancini no cargo de técnico e a implementação de um futebol ofensivo. Principal destaque do time, o brasileiro naturalizado Jorginho recebeu recentemente o prêmio de Melhor Jogador da Europa, se credenciando para as disputas da Bola de Ouro e o Fifa the Best.

Em situações opostas, Inglaterra e Alemanha também jogam nesta quinta-feira. Enquanto os ingleses, atuais vice-campeões da Euro, têm 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a Alemanha está fora da zona de classificação no Grupo J e necessita vencer Liechtenstein fora de casa para não se complicar ainda mais. No Grupo I, a seleção inglesa enfrenta a Hungria, segunda colocada na chave.

Confira os jogos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo:

QUARTA-FEIRA – 01/09

Portugal x Irlanda – 15h45 (TNT Sports)

França x Bósnia e Herzegovina – 15h45 (Space e Estádio TNT Sports)

QUINTA-FEIRA – 02/09

Itália x Bulgária – 15h45 (TNT Sports)

Hungria x Inglaterra – 15h45 (Estádio TNT Sports)

Liechtenstein x Alemanha – 15h45 (Estádio TNT Sports)

Estadão Conteúdo