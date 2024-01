Seleção olímpica ganhará premiação recorde se garantir vaga em Paris-2024

Cada jogador terá direito a US$ 60 mil, cerca de R$ 300 mil, prêmio 35% superior ao recebido pelos atletas na edição passada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A CBF vai pagar uma premiação recorde aos jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção brasileira pré-olímpica em caso de classificação para as Olimpíadas de Paris, neste ano.

O Pré-Olímpico começa neste sábado (20) e o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues informou a premiação recorde para motivar os atletas. A entidade vai destinar cerca de R$ 10 milhões à delegação pela conquista da vaga.

A CBF vai pagar quase R$ 7 milhões pela classificação, e o restante será destinado aos integrantes da comissão técnica.

Cada jogador terá direito a US$ 60 mil, cerca de R$ 300 mil, prêmio 35% superior ao recebido pelos atletas na edição passada em 2020.

“Essa premiação recorde é fruto do planejamento que realizamos aqui no Departamento de Seleções em alinhamento com as diretrizes da gestão do presidente Ednaldo Rodrigues.”, Claudia Faria, gerente-geral de Seleções.

O que está em jogo

O presidente da CBF enviou uma carta desejando sucesso no Torneio Pré-Olímpico a todos integrantes da delegação.

A competição classifica apenas duas seleções para as Olimpíadas. O Brasil estreia na competição na próxima terça-feira (23), diante da Bolívia.

Como funciona o Pré-Olímpico

O torneio é dividido em duas partes: primeira fase e quadrangular final, com o Brasil integrando o Grupo A ao lado de Venezuela, Bolívia Colômbia e Equador.

Para avançar ao quadrangular final, a equipe de Ramon Menezes deve estar nas duas primeiras colocações do Grupo A e posteriormente se juntar às outras duas melhores equipes do Grupo B.