Seleção feminina registra quarto caso de Covid-19 antes de duelo com Japão

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A goleira Luciana, da Ferroviária-SP, foi diagnosticada com Covid-19 e desfalca a seleção feminina no amistoso contra o Japão, neste domingo (3), às 11h (de Brasília), no Morumbi.

Este é o quarto caso de Covid-19 no elenco da seleção brasileira registrado nos últimos dias. Milene, Rafaelle e Antonia também testaram positivo durante a semana.

Antonia já cumpriu o protocolo de isolamento, testou negativo e, depois de ser desfalque no primeiro amistoso, pode voltar a campo hoje. Milene e Rafaelle ainda estão sob cuidados da equipe médica, dentro do período de isolamento.

Na última quarta-feira (29), o Brasil venceu o Japão por 4 a 3 na Neo Química Arena. Bia Zaneratto (duas vezes), Gabi Portilho e Priscila marcaram os gols do Brasil.

O amistoso deste domingo é no Morumbi, também em São Paulo, e marca o encerramento da temporada da seleção brasileira.