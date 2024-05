São Paulo vira sobre Fluminense em jogo com gol contra, trapalhada e treta

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo até saiu perdendo do Fluminense, mas engatou uma blitz contra os cariocas no MorumBis, conseguiu a virada de maneira dramática por 2 a 1 e entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. Igor Vinícius fez contra, mas Bobadilla e Arboleda superaram um Fábio pouco inspirado e garantiram a vitória, que aumenta a invencibilidade de Luis Zubeldía no comando do Tricolor para seis jogos. A tensa partida ainda teve Luciano e Fernando Diniz brigando por causa de um lateral.

Com o resultado, a equipe paulista alcançou os 10 pontos e fechou a rodada na 5ª posição, ultrapassando equipes como o Atlético-MG e o rival Palmeiras, por exemplo.

O Fluminense, por outro lado, estacionou nos 5 pontos e segue na zona de rebaixamento, à frente apenas de Vitória, Atlético-GO e Cuiabá.

Os clubes voltam a jogar na quinta-feira (16), desta vez pela Libertadores. Os paulistas recebem o Barcelona-EQU, enquanto os cariocas medem forças contra o Cerro Porteño no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Bobadilla (Galoppo), Alisson e Nestor (Erick); Luciano, André Silva (Ferreirinha) e Juan (Rodriguinho). T.: Luis Zubeldía

FLUMINENSE

Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Manoel (Felipe Andrade) e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli (John Kennedy), Alexsander e Lima; Keno (Guga), Arias e Kauã Elias (Terans). T.: Fernando Diniz

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Cartões amarelos: Nestor, Alisson, Luciano, Igor Vinícius, Erick (SPO); Lima, Manoel, Alexsander (FLU)

Cartões vermelhos: Fernando Diniz (FLU)

Gols: Igor Vinícius (contra) (FLU), aos 28 min do 1° tempo; Bobadilla (SPO), aos 31 min do 1° tempo; Arboleda (SPO), aos 38 min do 2° tempo