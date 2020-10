São Paulo enfrenta o Fortaleza neste domingo pelas oitavas da Copa do Brasil

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O São Paulo vai enfrentar o time de um dos seus principais ídolos neste domingo (25), o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni. Ambas as equipes deixam o Brasileiro de lado para a volta da oitavas de final da Copa do Brasil. O partida vai começar às 20h30, no Morumbi.

A mudança do dia do jogo que habitualmente aconteciam na terça e quinta-feira aconteceu para viabilizar a participação do São Paulo na Copa Sul-Americana deste ano. Os terceiros colocados na Libertadores da América garantem vaga na competição. E se não houvesse um ajuste na data e horário no jogo de volta da Copa do Brasil, haveria um conflito de datas entre os jogos do clube paulista na disputa das duas copas.

Umas das principais baixas do São Paulo é do treinador Fernando Diniz. O comandante da equipe foi expulso no jogo de ida do campeonato e não ficará no banco de reservas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dúvida também em relação aos jogadores. Igor Vinícius teve uma lesão contra o Fortaleza no dia 14 e Luciano sentiu um desconforto na coxa direita durante o empate sem gols com o Grêmio, no sábado passado, no Morumbi.

O Fortaleza de Rogério Ceni chegou a São Paulo na sexta-feira sem o goleiro Felipe Alves e o lateral-esquerdo Carlinhos, que foram suspensos pelo jogo de ida no Castelão. Os possíveis substitutos são Max Walef e Bruno Melo.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Brenner. Técnico: Fenando Diniz

FORTALEZA

Max Walef, Tinga, Roger Carvalho, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho, Gabriel Dias, Ronald; Romarinho (Osvaldo) e David. Técnico: Rogério Ceni

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio: Morumbi, em SP

Horário: 20h30 deste domingo

Juiz: Leandro Peres Vuaden (RS)

As informações são da Folhapress