São Paulo e Flamengo duelam por vaga na semi da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP

Fernando Diniz deve manter a escalação do São Paulo para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, nesta quarta-feira (18), no Morumbi. A única dúvida da comissão técnica está na lateral direita. Recuperado de Covid-19, Tchê Tchê pode atuar. No entanto, o mais provável é que Juanfran siga na posição.

Outra novidade para o treinador é o retorno de Luan à equipe. O volante ficou fora do plantel no triunfo por 3 a 2 sobre o Fortaleza, no fim de semana passado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele cumpriu suspensão automática na ocasião.

O time, portanto, deve ser o mesmo que esteve em campo na vitória por 2 a 1 no compromisso de ida, ocorrido no Maracanã. Graças a esse triunfo, o Tricolor tem a vantagem de atuar pelo empate. Já o Flamengo precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Já o Flamengo tem inúmeros problemas para o confronto. O time rubro-negro não vai contar com o atacante Gabigol, que não conseguiu se recuperar a tempo de um incômodo muscular na coxa direita. Pedro, substituto natural na posição, também não estará à disposição. Ele estava com a seleção brasileira e sentiu uma lesão muscular na coxa direita, sendo cortado.

Além deles, o técnico Rogério Ceni não terá à disposição o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o volante Thiago Maia e o meia Diego, entregues ao departamento médico. Everton Ribeiro, que está com a seleção brasileira, e Isla, com a seleção chilena, entram em campo nesta terça-feira pelas Eliminatórias, e a situação de ambos ainda será analisada.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê (Juanfran), Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes, Gabriel Sara; Luciano, Brenner. T.: Fernando Diniz

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho (Isla), Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro (Vitinho); Vitinho (Michael), Bruno Henrique. T.: Rogério Ceni

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

As informações são da FolhaPress