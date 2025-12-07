Santos vence Cruzeiro na Vila e confirma permanência na Série A

O Santos conquistou uma vitória decisiva por 3 a 0 sobre o Cruzeiro neste domingo (7), na Vila Belmiro, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado confirmou a permanência do Alvinegro Praiano na Série A e garantiu vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Os gols santistas foram marcados por Thaciano, duas vezes, e João Schmidt. Com o triunfo, o Santos encerra o Brasileirão com 47 pontos, ocupando a 12ª posição.

O Cruzeiro, por sua vez, termina o campeonato em 3º lugar, somando 70 pontos. A equipe mineira agora vira a chave para a semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (10), quando enfrenta o Corinthians no Mineirão.