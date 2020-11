Santos deve ter volta de Soteldo após convocação

PUBLICIDADE

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP

O venezuelano Yeferson Soteldo deve voltar ao time titular do Santos no duelo deste sábado, às 19h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O camisa 10 desfalcou a equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional pela convocação para a seleção de seu país. Ele deve participar do treinamento desta quinta (19), no CT Rei Pelé.

O Peixe ainda aguarda para saber se poderá contar com os jogadores que testaram positivo para a Covid-19 na última semana.

Uma possível escalação do Santos tem: John; Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Wagner Leonardo (Arthur Gomes ou Lucas Braga) e Ivonei; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge.

As informações são da FolhaPress