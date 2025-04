Santos confirma nova lesão de Neymar e não estipula prazo para retorno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Santos confirmou nesta sexta-feira (18) que Neymar sofreu uma nova lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Atlético Mineiro na noite de quarta (16), em sua segunda partida desde o retorno aos gramados após mais de 40 dias afastado.

O clube não informou um prazo para o retorno do jogador de 33 anos, com contrato com o alvinegro até junho.

Afastado desde o início de março já por causa de uma lesão na coxa esquerda que o deixou fora das semifinais do Campeonato Paulista, Neymar voltou ao time entrando no intervalo da derrota do Santos para o Fluminense, no domingo (13).

No jogo contra o Atlético Mineiro, quando voltou a ser escalado entre os 11 titulares, sentiu novo desconforto aos 32 minutos e saiu de campo chorando.

O clube explicou em comunicado publicado nas redes sociais se tratar de nova lesão na coxa esquerda, mas em outro músculo.

“Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento para ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso”, informou o clube. “Quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva.”

O clube disse ainda que Neymar iniciou tratamento no CT Rei Pelé e seguirá com trabalho de fortalecimento muscular, “sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências.”

“O jogador será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento”, diz o comunicado.