Salvador em festa: Vitória derrota o São Paulo e garante permanência na Série A

O Vitória conquistou um triunfo decisivo por 1 a 0 sobre o São Paulo neste domingo (7/12), no Barradão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado assegurou a permanência do clube na elite do futebol nacional.
Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 45 pontos — dois a mais que o Ceará, primeiro time dentro da zona de rebaixamento — e fechou a competição na 15ª colocação. O gol que selou o alívio da torcida foi anotado por Baralhas, no segundo tempo.
Como foi o jogo
A equipe baiana iniciou a partida demonstrando maior urgência. Precisando do resultado, o Vitória adotou uma postura ofensiva e criou boas oportunidades. Ao longo da etapa inicial, finalizou 13 vezes, mas parou em grandes defesas do goleiro Rafael, que garantiu o 0 a 0 no intervalo.
Na segunda etapa, o São Paulo passou a controlar mais a posse de bola e a construir jogadas perigosas. No entanto, foi o time da casa que balançou as redes. Aos 22 minutos, a jogada começou com Renato Kayzer, que acionou Fabri dentro da área. O atacante fez o pivô e deixou a bola para Baralhas finalizar rasteiro e marcar o gol da sobrevivência rubro-negra.
O Tricolor paulista ainda pressionou em busca do empate, mas não conseguiu converter as chances criadas. O Vitória, por sua vez, tentou aproveitar os contra-ataques, embora sem ampliar o placar.
Com o apito final, o Barradão explodiu em festa: o Rubro-Negro garantiu sua vaga na Série A de 2026.