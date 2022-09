Rússia é retirada do sorteio das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Depois de as forças russas invadirem a Ucrânia, a Uefa e a Fifa anunciaram a suspensão das equipes russas de todas as suas competições

A Rússia, sancionada devido à invasão militar à Ucrânia, foi retirada do sorteio das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, anunciaram nesta terça-feira a Federação Russa de Futebol (RFS)e a Uefa.

“A seleção nacional russa não vai participar do sorteio da rodada de classificação do Campeonato da Europa 2024, que acontecerá no dia 9 de outubro em Frankfurt”, escreveu a RFS em um comunicado. “A razão é a decisão que a Uefa tomou em fevereiro de suspender a participação de seleções e clubes russos de competições da organização”.

Depois de as forças russas invadirem a Ucrânia, em fevereiro deste ano, a Uefa e a Fifa anunciaram de maneira conjunta a suspensão das equipes russas de todas as suas competições “até nova ordem”.

Esta sansão foi aplicada na Eurocopa feminina, realizada em julho na Inglaterra, na qual a seleção russa foi substituída por Portugal, enquanto o time masculino foi retirado das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou em julho o recurso da RFS contra a suspensão.

A retirada da Rússia do sorteio das Eliminatória da Euro foi confirmada nesta terça-feira pela Uefa, cujo comitê executivo se reuniu na ilha de Hvar, na Croácia.

“Todas as equipes russas estão atualmente suspensas devido à decisão do comitê executivo da Uefa de 28 de fevereiro, que foi confirmada pelo TAS em 15 de julho de 2022”, lembra a federação europeia em um comunicado.

“Em consequência, a Rússia não integra o sorteio das Eliminatórias da Eurocopa”, acrescenta a nota.

A Euro 2024 será realizada na Alemanha, país que pediu à Uefa também a exclusão de Belarus devido ao seu apoio à Rússia.

