Rony reforça Palmeiras contra Avaí e pede ‘cabeça boa’ para time voltar a ganhar

Rony fez muita falta ao Palmeiras no clássico contra o São Paulo, no domingo. Suspenso, o atacante sofreu com a falta de gols do time e agora volta para tentar recolocar o líder do Brasileirão no caminho das vitórias. Diante de um Avaí que promete ser defensivo no Allianz Parque, neste sábado, ele pede “cabeça boa” para furar a retranca e dar mais um passo ao 11º título da competição.

Restando seis rodadas para o término do Brasileirão, o Palmeiras viu a vantagem na ponta cair de 12 para oito pontos sobre o Internacional, com confronto direto para a última rodada, após dois empates seguidos. Ciente que não pode mais deixar a “gordura” reduzir, ganhar dos catarinenses é questão de honra.

“Todos os times que vêm jogar contra a gente dão a vida, como se fosse o último jogo, tratam como uma final. Será um jogo difícil, mas esperamos que seja uma ótima noite para impormos nosso ritmo e exercer um grande trabalho”, afirmou Rony, eufórico por um grande retorno.

“Esperamos dar alegria aos nossos torcedores que vão lá (no Allianz Parque) nos apoiar, incentivar os 90 minutos. O mais importante é que estamos confiantes, brigando pelo título”, disse, antes de dar a receita para o sucesso. “A confiança aumenta, a ansiedade de muitos também aumenta. Temos que manter a tranquilidade, a cabeça boa, sabendo que no momento certo e na hora certa vamos levantar a taça.”

Rony retorna ao time na vaga de Merentiel, o escolhido por Abel Ferreira para o clássico. O titular revela que é muito pior acompanhar a equipe de fora dos gramados. “Muito difícil ficar de fora de um grande jogo. Quando tomei o terceiro cartão amarelo, fiquei muito chateado, bravo comigo mesmo. Até porque foi um lance que tentei ajudar, mas tomei o cartão e fiquei suspenso. É um sofrimento a mais assistir pela TV, mas tinha confiança total nos nossos companheiros”, ressaltou.

Lamentou, ainda, a falta de ao menos um gol para o time fechar campanha perfeita nos clássicos. “Não temos um time, temos uma família no Palmeiras. Criamos várias oportunidades e, infelizmente, não concluímos bem nesse último jogo, mas agora é total confiança para que no próximo possamos dar o nosso melhor e voltar a marcar diante do nosso torcedor.”