Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro

O negócio começou a ser costurado em meados de janeiro, quando o dirigente esteve em São Paulo para uma reunião com o ex-atleta

O Cruzeiro será comprado por Ronaldo Nazário. O negócio foi anunciado na tarde deste sábado (18) pelo ex-jogador durante uma transmissão online em uma rede social. O ex-atleta estava junto do presidente do time mineiro, Sérgio Santos Rodrigues, que confirmou a negociação.

“Quero dizer que tenho muito a retribuir”, afirmou Ronaldo, que iniciou a carreira como jogador atuando na equipe de Minas, pela qual jogou de 1993 a 1994, antes de se transferir para o PSV, da Holanda. Atualmente, Ronaldo também é dono de um clube na Espanha, o Valladolid, da Segunda Divisão.

Sérgio Rodrigues também comentou o acerto. “[Ronaldo será] nosso acionista majoritário do Cruzeiro SAF. Obrigado. Estamos certos que aqui é um projeto que será pioneiro para o futebol brasileiro.”

O negócio começou a ser costurado em meados de janeiro, quando o dirigente esteve em São Paulo para uma reunião com o ex-atleta. Na ocasião, ele afirmou ao lado do atleta que “coisas boas virão por aí”. Ronaldo será o acionista majoritário do Cruzeiro SAF (Sociedade Anônima do Futebol), constituída pelo clube há duas semanas.