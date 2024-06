Ronaldo coloca inglês na briga por Bola de Ouro com Vini Jr. e Rodrygo

SÃO PAULO

Dono de duas Bolas de Ouro (1997 e 2002), Ronaldo acredita que o inglês Jude Bellingham disputará a Bola de Ouro com os brasileiros Vinicius Jr e Rodrygo. O trio defende o Real Madrid e acabou de conquistar a Liga dos Campeões.



“Dessa nova geração, dos brasileiros, Vini Junior é a cara do nosso futebol, um jogador cheio de habilidade e decisivo como vimos nessa Champions. Acredito também que o Rodrygo será um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos”, disse Ronaldo, à Betfair.



“De fora do Brasil, eu destacaria o inglês Jude Bellingham que chegou nesta temporada ao Real Madrid e tomou conta do meio de campo da equipe. Não sentiu o peso da camisa e vem demonstrando muita confiança.”



Vini Jr tem sido apontado como um dos favoritos ao prêmio desde o bicampeonato da Champions. Neymar, por exemplo, afirmou na última segunda-feira (3) que a “a Bola de Ouro é dele [Vini Jr].



O atacante foi eleito o melhor jogador da competição europeia. Ele também foi o único representante brasileiro na seleção do campeonato.



O jogador, porém, está “tranquilo” em meio às especulações: “Todo mundo fala da Bola de Ouro, mas sou muito tranquilo. Se tiver que ser, vai ser no momento certo”, disse à TNT Sports.



E ENDRICK?



Ronaldo acredita que o jogador se adaptará bem ao time merengue. Endrick se despediu do Palmeiras e neste momento serve à seleção brasileira para a disputa de amistosos e também da Copa América.



“Embora o Endrick seja um jogador muito novo, acredito que ele vai tirar de letra essa mudança para o Real. É um atacante com muito talento que vai ficar mais forte e experiente no clube madridista. Claro que o início tende a ser difícil, envolve também uma mudança cultural, de país, são muitas coisas que precisamos aprender, absorver, adaptar. Mas é só olhar pro que ele fez com a Seleção Brasileira na Data FIFA passada: chegou e já marcou gol, entregando um bom jogo contra espanhóis e ingleses. Não acho que vai ser diferente no Real Madrid”, disse.