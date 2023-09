Rogério Ceni é o novo técnico do Bahia após a saída de Renato Paiva

Sem emprego desde que foi demitido do São Paulo, em abril, o treinador pode comandar o Bahia na próxima quinta-feira

Ex-goleiro do São Paulo e atual técnico de futebol, Rogério Ceni acertou com o Bahia para comandar o time até dezembro de 2024 após a saída de Renato Paiva do clube baiano. O anúncio oficial deve acontecer ainda nesta sexta-feira (8).



Sem emprego desde que foi demitido do São Paulo, em abril, o treinador pode comandar o Bahia na próxima quinta-feira contra o Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro.



O Bahia é o quinto clube da carreira de Rogério Ceni, iniciada em 2017. O técnico já passou pelo Fortaleza -time na qual teve mais sucesso com títulos estaduais e Série B-, São Paulo, Flamengo -com título pela Série A- e Cruzeiro.



A sua contratação foi um desejo da diretoria do Bahia.