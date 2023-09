Flamengo vê assédio do mercado enquanto decide esperar final por renovações

O Flamengo pretende intensificar as conversas para possíveis renovações apenas após a decisão da Copa do Brasil

O Flamengo pretende intensificar as conversas para possíveis renovações apenas após a decisão da Copa do Brasil, apesar de já ter sinalizado algumas situações. Enquanto isso, a diretoria vê aumentar o assédio por alguns nomes de peso que têm os respectivos vínculos se encerrando ao fim da temporada.

Os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio, o lateral Filipe Luís, o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique têm contrato apenas até o fim deste ano.

O Rubro-Negro quer utilizar os próximos dias para manter o foco do elenco na luta pelo título. Os jogos contra o São Paulo vão acontecer nos dias 17 e 24. Essa reavaliação será tanto para casos mais urgentes e contratos mais longos.

O clube já fez os primeiros contatos com os estafes de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, mas não formalizou proposta. O atacante tem uma situação um pouco mais avançada.

Por outro lado, Bruno Henrique recebeu contatos do Olympiacos, da Grécia, e de clubes brasileiros, como o Grêmio. A situação dele vem sendo sondada com certa frequência, mas o Flamengo tem confiança sobre a renovação.

“Vai depender do final do ano. Tem que ver se ele vai renovar com o Flamengo ou não. Se ele não renovar, é lógico que interessa”, disse Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, à ESPN.

Everton Ribeiro também foi alvo de sondagens de clubes árabes. Há alguns meses, o Corinthians chegou a fazer uma consulta para entender como estava a situação do meia.

David Luiz, por sua vez, foi alvo do interesse do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e Besiktas, da Turquia, mas decidiu permanecer no Fla.

Situação dos jogadores

O Flamengo já demonstrou interesse em renovar com Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Os dirigentes enxergam a dupla como parte relevante do elenco, tanto na parte técnica quanto no trato nos bastidores.

Em questionamentos anteriores, tanto o vice-presidente de Futebol Marcos Braz quanto o diretor Bruno Spindel apontaram que as conversas vão acontecer no momento certo e de forma natural. O único a renovar com antecedência foi o goleiro Matheus Cunha.

David Luiz e Filipe Luís ainda são incógnitas. O zagueiro atingiu metas para a renovação automática, mas a questão pode ser conversada. Já o lateral avalia a continuidade na carreira em campo.

A situação mais delicada é a de Rodrigo Caio, que não vai ficar no Rubro-Negro. O jogador vem convivendo com lesões e atuou em apenas nove partidas nesta temporada.

Há outros jogadores com contratos mais longos que também aguardam uma proposta do Flamengo, como Gabigol e Fabrício Bruno. O zagueiro recusou uma primeira proposta, enquanto o atacante espera a retomada das negociações.