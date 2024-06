Rodrygo elogia geração da seleção, mas alerta: ‘Falta provar com um título’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O atacante Rodrygo falou sobre o momento da seleção brasileira que estreia nesta segunda-feira (24) na Copa América. Para o camisa 10, a geração atual é muito boa, mas ainda falta provar a qualidade ganhando um título.

“Chegou a hora de conquistar um título que é importante para a geração que está começando e tem muita qualidade, mas falta provar com um título. É um lugar especial. Vamos melhorar, ajustar e temos tudo para conquistar”, afirmou.

O camisa 10 também revelou que tem mantido conversa com Neymar durante a preparação. “Nos falamos ontem ou antes de ontem. Sempre deixo claro que, por mais que eu seja o 10 agora, a camisa é dele. Substituo ele por um momento e o espero de volta. Sempre vou falar do Neymar com sorriso no rosto e brilho nos olhos. É meu ídolo, quem mais gosto de ver. Ele deve vir, vou pegar dicas e preciso aprender com o melhor.”

Rodrygo ainda falou sobre a dupla com Vinicius Jr., que será repetida na seleção brasileira, e como o trabalho de Carlo Ancelotti no Real Madrid poderia ajudar a equipe de Dorival.

“Não dá para contar muito os segredos, mas é legal que sempre foi mais o Vini na esquerda e eu no centro e direita. Dificilmente tinha essa troca. Ancelotti descobriu a nova função do Vini por dentro.

Contra o City eu joguei na esquerda e ele por dentro, deu certo. Fizemos contra os EUA. Quando sai a escalação, pensam que vou de 9 e ele na ponta, mas era o contrário. Trouxemos para cá e o resto é segredo”.

