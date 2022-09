Richarlison critica falta de punição a atos racistas

A CBF condenou o incidente “lamentável”. Richarlison recebeu apoio de vários companheiros de seleção e de vários clubes brasileiros

O atacante Richarlison, vítima do lançamento de uma banana na terça-feira no Parque dos Príncipes de Paris durante o amistoso em que o Brasil goleou a Tunísia por 5×1, criticou as palavras vazias dos dirigentes na luta contra o racismo e pediu punição para tais gestos.

“Enquanto ficarem de “blá blá blá” e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão! #racismonão”, escreveu o jogador do Tottenham no Twitter.

Depois que Richarlison fez o segundo gol do Brasil no amistoso de preparação para a Copa do Mundo do Catar-2022, o atacante foi alvo por vários objetos lançado das arquibancadas, incluindo uma banana, que caiu no gramado.

Richarlison expressou sua irritação ainda em campo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) condenou o incidente “lamentável” e Richarlison recebeu apoio de vários companheiros de seleção e de vários clubes brasileiros.

O técnico Tite também criticou o ato de racismo. “Futebol não vale tudo. Estádio não é para se fazer o que quer. O processo de punição e identificação tem de ser também dentro de estádio, da torcida”, disse.

Na semana passada, os jogadores brasileiros saíram em defesa de outro atacante da seleção, Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid que foi vítima de cantos racistas durante uma partida contra o Atlético de Madrid. A justiça espanhola abriu uma investigação.

O amistoso entre Brasil e Tunísia, disputado diante de uma maioria de torcedores tunisianos em Paris, foi marcado por outros incidentes, incluindo as vaias ao hino brasileiro antes do jogo.

A partida foi interrompida por alguns minutos no primeiro tempo pelo uso de dispositivos de raio laser contra os jogadores.

