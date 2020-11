Renato Gaúcho pode preservar quase todo time do Grêmio contra o Corinthians

PUBLICIDADE

JEREMIAS WERNEK

SÃO PAULO, SP

O Grêmio pode ter time completamente suplente para o jogo contra o Corinthians, domingo, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A formação reserva se justifica pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na quinta-feira, diante do Guaraní-PAR. O jogo mata-mata é fora de casa.

Oficialmente, Grêmio e Renato ainda não falaram sobre os planos para domingo. A tendência é que os titulares sejam preservados.

Os jogos mais recentes confirmam isso. Diante do Cuiabá, nas quartas de final da Copa do Brasil, os principais jogadores foram a campo. Mesmo com a vantagem da vitória fora de casa. Ou seja, precisam de fôlego agora.

Possível escalação do Grêmio: Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Kannemann e Cortez; Lucas Silva, Thaciano, Luiz Fernando, Isaque e Everton; Diego Churín.

As informações são da FolhaPress