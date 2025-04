Red Bull Bragantino marca no início, supera o Sport e sobe no Brasileirão

Recife, 16 (AE) – O Red Bull Bragantino mostrou, mais uma vez, que quer brigar por coisas grandes nesta temporada. Na noite desta quarta-feira, o time paulista foi até à Ilha do Retiro para encarar o Sport, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão, e com gol ainda no primeiro tempo, superou o time da casa por 1 a 0, chegando aos sete pontos.

Com o resultado, o segundo positivo, time se afastou do perigo e encostou no bloco de cima, que briga por Libertadores. Do outro lado, com apenas um ponto conquistado, o Sport amargou a terceira derrota e aparece entre os piores. Ao final da partida, o técnico Pepa foi ao vestiário com gritos de “burro”, já que o time pernambucano chega há um mês sem vencer em seus domínios.

O duelo em Recife começou agitado. A primeira grande chance foi criada pelo time da casa, que quase abriu o placar com Du Queiroz, quando a defesa tentou tirar a bola, que bateu no volante e quase entrou. Entretanto, foi o Bragantino quem foi às redes.

Aos 12, após cobrança de escanteio, Lucas Sacha bateu, Caíque França defendeu, e a bola sobrou para Juninho Capixaba, que apenas empurrou para o fundo das redes e colocou os paulistas em vantagem na partida. Porém, não demorou para o time da casa responder.

Apenas seis minutos depois, Lucas Lima bateu de fora da área, Cleiton defendeu e no rebote, Du Queiroz chutou na direção de Pedro Henrique. O árbitro viu toque na mão do zagueiro, mas após análise do VAR, anulou o pênalti. Ambas as equipes ainda tiveram boas chances, mas não conseguiram encontrar a mesma objetividade

Na volta para a segunda etapa, o Sport passou a pressionar mais o adversário e teve boas chances de igualar o marcador. Aos sete, Barletta recebeu de Lucas Lima e parou em grande defesa de Cleiton. Já aos 22, foi a vez de Titi Ortíz chutar de fora da área e acertar o travessão.

A pressão nordestina seguiu quente nos minutos finais, mas sem o mesmo perigo das oportunidades anteriores. Do outro lado, o Bragantino se fechou na defesa e garantiu mais uma vitória importante na competição nacional.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a quinta rodada do Brasileirão. O Sport volta a campo no sábado, quando a partir das 16 horas abre a rodada contra o Corinthians, na Neo Química Arena. No dia seguinte, o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

SPORT – Caíque França; Matheus Alexandre (Carlos Alberto), João Silva, Chico e Hereda; Rivera (Zé Lucas), Du Queiroz (Titi Ortíz), Fabrício Domínguez (Atencio), e Lucas Lima; Barletta (Gustavo Maia) e Lenny Lobato. Técnico: Pepa.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho (Eric Ramires), Matheus Fernandes e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Lucas Barbosa (Eduardo Santos) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.

GOL – Juninho Capixaba, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Silva, Fabricio Domínguez, Matheus Alexandre (Sport) e Juninho Capixaba e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA – R$ 457.205,00.

PÚBLICO – 12.621 torcedores.

LOCAL – Ilha do Retiro,em Recife (PE).

Estadão Conteúdo