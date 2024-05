Real Madrid estabelece alvos para repor saída de Kroos

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O Real Madrid já tem dois nomes no radar para substituir Toni Kroos, que se aposenta ao final da Eurocopa. Segundo o jornal espanhol As, o time merengue está de olho em Kimmich, do Bayern de Munique, e Rodri, do Manchester City.



Kimmich tem contrato até o meio de 2025, mas não descarta uma saída do Bayern. O jogador de 30 anos, que busca de acordo com o jornal seu “último grande contrato no mundo do futebol”, elogiou o Real em entrevista recente.



No momento não estou pensando nisso. Como já disse, falarei primeiro com o Bayern. Mas, claro, Barcelona e Real Madrid são clubes incríveis com uma história incrível. Kimmich, ao jornal espanhol As

O Bayern de Munique não sinalizou uma renovação, mas não quer perder o jogador de graça. A expectativa é que clube e jogador conversem antes do início da Eurocopa.



Já Rodri é uma contratação difícil para o time merengue. O meio-campista é titular do time de Pep Guardiola, tem contrato até 2027 e é considerado o melhor volante do mundo.



Rodri, inclusive, foi o autor do gol do título da primeira Liga dos Campeões da história do City. O camisa 8 ainda ficou na quinta colocação na última edição da Bola de Ouro.