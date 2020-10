PUBLICIDADE

O Rally dos Sertões 2020 vai passar por Brasília. A competição, que sairá de São Paulo, será realizada entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro, quando chegará a Barreirinhas, no Maranhão.

Neste ano, o torneio será diferente por conta da pandemia do novo coronavírus. Este ano o rally se deslocará de “bolha” em “bolha”, ao invés do modelo tradicional de cidade em cidade. Desde antes da largada, os pilotos, equipes e organização da corrida ficarão confinados em acampamentos, sem acesso ao público local.

Os pilotos e navegadores que disputarão a prova começarão a chegar a Brasília, que abrigará a primeira “bolha”, no próximo dia 31 e aqui ficarão até o dia 2 de novembro, quando seguem para a próxima etapa do rally.

Como legado, as tradicionais ações sociais dos Sertões irão trazer às comunidades carentes do Distrito Federal uma unidade de telemedicina, com atendimento focado em dermatologia pediátrica, além de distribuição de cerca de mil cestas básicas, que devem privilegiar compras de insumos alimentícios de pequenos produtores locais.

De acordo com a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, praticamente todas as áreas do GDF atuaram para concretizar a passagem do Rally pela cidade. “Foi um trabalho a muitas mãos, como tem sido costume neste governo. Buscamos interlocução entre vários órgãos para viabilizar a realização desta etapa dentro de todas as exigências que o momento de pandemia nos traz”, aponta Vanessa Mendonça.