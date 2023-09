Quatro jogadores da base do Real Madrid são convocados a depor sobre vídeo sexual com menor

Os quatro jogadores do Real Madrid envolvidos no caso foram convocados para prestar depoimento na Justiça da Espanha.

Uma semana após serem presos pela Guarda Civil espanhola sob a acusação de gravar e compartilhar um vídeo de sexo com uma garota menor de idade, e depois serem liberados, os quatro jogadores do Real Madrid envolvidos no caso foram convocados para prestar depoimento na Justiça da Espanha.

De acordo com o El Confidencial, o juiz Julio Wood marcou para o dia 8 de novembro a audiência com os jovens no Juizado de Instrução 3 de San Bartolomé, de Tirajana. A vítima será ouvida dias antes. Os quatro celulares dos envolvidos serão verificados como forma de prova da acusação.

A denúncia foi apresentada às autoridades há 15 dias, no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias. A vítima tem somente 16 anos e alega que um dos jovens com quem manteve relações sexuais de maneira consensual, gravou um vídeo íntimo da relação e compartilhou no WhatsApp.

Apesar de apenas três jogadores terem sido levado à comissão de justiça de Valdebebas no dia da prisão, o juiz Julio Wood intimidou os quatro envolvidos a prestarem depoimento. Há a possibilidade de outros dois jogadores do time profissional também serem convocados.

O caso ocorreu em Mógan, na Gran Canaria, ainda em junho, mas a mãe da menor só prestou a denúncia três meses depois alegando que não tinha conhecimento da divulgação do vídeo. De acordo com a investigação, o vídeo pode ter circulado em vestiários de outras categorias do Real Madrid.