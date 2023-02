PSG confirma lesão ligamentar no tornozelo de Neymar

Craque é dúvida para o jogo de volta das oitavas de final da Champions, contra o Bayern de Munique, no dia 8 de março

O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, que saiu de maca no jogo do último domingo pelo Campeonato Francês contra o Lille, sofreu uma torção no tornozelo “com lesão ligamentar”, anunciou nesta terça-feira o clube parisiense.

“Novos exames realizados no dia de hoje confirmam uma torção no tornozelo de Neymar, com lesão ligamentar. Uma nova avaliação será feita no início da próxima semana”, informou o PSG em um comunicado.

O camisa 10, que torceu o mesmo tornozelo direito na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, em novembro, deixou o gramado do Parque dos Príncipes chorando depois de uma dividida com o volante do Lille Benjamin André.

Embora não tenha sido informado o tempo de recuperação, a presença de Neymar já está descartada para o jogo contra o Olympique de Marselha no próximo domingo, pela 25ª rodada da Ligue 1.

Além disso, o diagnóstico desta terça-feira não é uma boa notícia para o PSG, que enfrenta o Bayern de Munique na Alemanha no jogo de volta das oitavas de final da Champions League no dia 8 de março, duelo que os parisienses precisam reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na ida.

