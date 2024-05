Protesto deixa rastros no CT do Flamengo

BRUNO BRAZ

(UOL/FOLHAPRESS)

Após o cerco de organizadas aos carros dos jogadores do Flamengo nesta sexta-feira (10), o protesto deixou rastros no CT Ninho do Urubu.

O QUE ACONTECEU



A faixa contra o técnico Tite, o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz seguiu esticada na grade. Existiam as frases “Fora, Tite”; “Fora, Landim” e “Braz mordedor de virilha”.



Pipocas estavam espalhadas pelo chão. Elas foram atiradas nos carros assim como ovos.Três viaturas da Polícia Militar continuavam no portão. Eram cerca de 20 policias fazendo a segurança do local.



As organizadas deixaram a porta do CT após a chegada dos jogadores. Os torcedores informaram que farão novos protestos no jogo deste sábado (11), contra o Corinthians, no Maracanã.



O elenco treinou normalmente e ficará concentrado no Ninho do Urubu. O Flamengo enfrenta o Corinthians neste sábado (11), no Maracanã. O time não vence há dois jogos e se encontra em situação preocupante na Libertadores, fora da zona de classificação, na terceira colocação de seu grupo.



O PROTESTO



Cerca de 80 integrantes de organizadas do Flamengo estiveram na porta do CT Ninho do Urubu nesta manhã. Eles cercaram os carros dos jogadores, fizeram ameaças e protestos em um clima tenso, de muito empurra-empurra e discussão.



Veículos em que estavam Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Everton Cebolinha foram alguns dos alvos. No caso de De la Cruz, o uruguaio foi, em parte, poupado das cobranças.



Cebolinha e Viña chegaram a abrir o vidro, mas diante do forte tumulto, precisaram acelerar o carro enquanto os seguranças tentavam conter os torcedores.



Um carro foi alvejado por ovos e pipoca. Porém, nem as próprias organizadas conseguiram precisar se o veículo pertencia a algum jogador.