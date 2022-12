Primeira fase da Copa do Mundo tem cinco artilheiros; veja

Álvaro Morata, da Espanha, Marcus Rashford, da Inglaterra, Cody Gakpo, da Holanda, e Mbappe, da França, continuam na disputa

A derrota do Brasil por 1 a 0 para Camarões e a vitória da Suíça por 3 a 2 sobre a Sérvia, ambas pelo Grupo G, nesta sexta-feira (2) foram as últimas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, que terminou com cinco jogadores empatados na artilharia.

Os goleadores da primeira fase tiveram média de um gol por partida, terminando esta etapa do Mundial com três gols. Dos cinco, apenas um não continua na competição: Enner Valencia, atacante do Equador, que terminou em terceiro lugar no Grupo A.

A Espanha, de Morata, encara o Marrocos nas oitavas de final. Já a Inglaterra, de Rashford, enfrenta Senegal. A Holanda, de Gakpo, encara os Estados Unidos, enquanto a França, de Mbappe decide uma vaga contra a Polônia.

O artilheiro do Brasil na fase de grupos foi Richarlison, com dois gols, ambos marcados na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na estreia da seleção brasileira na Copa. Casemiro marcou o gol da vitória sobre a Suíça por 1 a 0.

Lista de artilheiros da Copa do Mundo

Morata (Espanha): 3

Rashford (Inglaterra): 3

Gakpo (Holanda): 3

Mbappé (França): 3

Enner Valencia (Equador): 3