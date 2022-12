Everton Ribeiro minimiza derrota do Brasil: ‘Não influencia em nada’

Mesmo com o tropeço, a seleção brasileira avançou em primeiro lugar do Grupo G, com seis pontos. A Suíça venceu a Sérvia e avançou em segundo

Lucas Musetti Perazolli

Santos, SP

Estreante em Copa do Mundo, Everton Ribeiro minimizou a derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), no Estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Qatar 2022.

Mesmo com o tropeço, a seleção brasileira avançou em primeiro lugar do Grupo G, com seis pontos. A Suíça venceu a Sérvia e avançou em segundo, por causa do saldo de gols. Camarões foi eliminado.

“Estou muito feliz por estrear na Copa, foi um bom jogo. Criamos bastante e fizemos o que foi treinado, mas não acertamos único passe e chute. No forte deles, o cruzamento e treinamos isso, acharam o gol. Mas o time está cada vez melhor, mais sólido, e vamos forte para as oitavas”, disse Everton Ribeiro, à Globo.

“Tem que ficar o aprendizado. Copa é dura, ninguém gosta de perder. Temos que fazer melhor nas oitavas para jogar bem, criar oportunidades e aproveitar, é chance zero de errar. A Copa do Mundo é assim, os resultados anteriores não influenciam em nada. É foco total, recuperar quem tem que recuperar e fazer grande jogo em busca da vitória”, completou.

O Brasil voltará a campo para enfrentar a Coreia do Sul na segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974.