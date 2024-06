Presidente do Bolívar aprova duelo com Flamengo nas oitavas

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O presidente do Bolívar, Marcelo Claure, “comemorou” enfrentar o Flamengo no primeiro compromisso do mata-mata da Libertadores.



Marcelo Claure disse que é melhor pegar o Flamengo nas oitavas que na final. O cartola se manifestou nas redes sociais sobre o resultado do sorteio.



Os caminhos de Bolívar e Flamengo se reencontram na Libertadores. Os times duelaram duas vezes na fase de grupos, com uma vitória para cada lado. No entanto, os bolivianos terminaram na liderança da chave. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto.



Quem avançar às quartas enfrenta o vencedor do duelo entre Peñarol e quem terminar em primeiro no Grupo C. Para chegar na final, o adversário ficará entre Botafogo, Nacional, Palmeiras e São Paulo.