Prazo para propostas de centros olímpicos e paralímpicos vai até o próximo dia 3

PUBLICIDADE

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) informa que, sobre o chamamento público nº 02/2020, as propostas deverão ser apresentadas, conforme o estabelecido em edital, em sessão pública em 3 de novembro de 2020 (terça-feira), das 9h às 11h. As propostas deverão ser entregues na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Edifício Luiz Carlos Botelho, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, Bloco A, 6º andar, CEP: 70.304-000, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, telefone (61) 4042-1828.

O edital de chamamento público nº02/2020 prevê a seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para executar o projeto pedagógico nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Gama, Santa Maria e Planaltina. O resultado do chamamento tem validade de 12 meses, não sendo esse o prazo da vigência da parceria. As organizações interessadas precisam apresentar o plano de trabalho de forma detalhada com métodos de trabalho e prazo de execução para serem avaliados dentro dos custos de contratação.

As informações são da Agência Brasília