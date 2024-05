Torcida frustrada, distorção e mais: por que Premier League pode banir VAR

SÃO PAULO

As equipes que disputam o Campeonato Inglês vão realizar, de acordo com o The Athletic, uma reunião em junho que pode banir o VAR da próxima temporada do torneio. A tecnologia foi introduzida na competição em 2019 e, nos últimos meses, vem deixando times e torcedores insatisfeitos.



O site elaborou uma lista com nove consequências negativas da tecnologia nas partidas, segundo as diretorias dos clubes envolvidos.



A frustração dos torcedores em comemorações, a demora nas decisões e a distorção do “propósito” do VAR foram alguns dos pontos citados. A quantidade de erros dos árbitros e até corrupção também são itens incluídos.



Veja os nove motivos