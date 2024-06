Por que goleiro do México usa luva de quatro dedos na Copa América

GIOVANNA ARRUDA

(UOL/FOLHAPRESS)

O goleiro titular da seleção do México, Julio Gonzalez, intrigou o público ao usar uma luva de quatro dedos na mão esquerda durante as partidas da Copa América, disputada nos Estados Unidos.



Lesão fez com que o goleiro precisasse de solução sob medida. Ao fraturar um dos dedos, Gonzalez decidiu não parar de jogar, seguindo em atividade mesmo com dor. Em entrevista à ESPN Argentina, Alejandro Reséndiz, diretor da Elite Sport, empresa responsável pela fabricação das luvas, contou que o acessório foi feito exclusivamente para o jogador. “Oferecemos essa opção para que ele não precisasse usar talas e também para ficar mais confortável”, explicou.



Goleiro vem jogando com os dedos centrais amarrados na divisória da luva. “Ele optou por não fazer cirurgia no momento, mas não sabemos por quanto tempo ficará assim”, explica Reséndiz. Segundo o diretor, o atleta ainda tem uma “bola” no dedo que foi fraturado.



Luva é utilizada por Gonzalez durante a Copa América. Nas partidas do México pela competição, o jogador segue usando o acessório personalizado. Reséndiz diz que, para os próximos torneios dos quais Gonzalez participará, a luva de quatro dedos já estará pronta caso seja necessário seguir com o uso.



A novidade logo se tornou viral. “Apareceram luvas com várias cores e muitos memes”, conta Reséndiz.

“A esposa de Gonzalez disse que ele ia jogar como o Mickey Mouse.”



A empresa recebeu pedidos para que fabricasse as luvas para venda. No entanto, o diretor descartou a ideia de comercializa-la. “Não é algo confortável para todos, e sim algo que desenvolvemos como uma resposta a uma questão médica”, finaliza.



México foi derrotado pela Venezuela em partida nesta quarta-feira (26). Os venezuelanos se classificaram antecipadamente para as quartas de final da competição ao vencer por 1 a 0, em Inglewood, na Califórnia, com um gol de pênalti de seu atacante Salomón Rondon.



O próximo jogo do México é contra o Equador no domingo (30). Ambas com três pontos, as equipes vão se enfrentar pela segunda vaga no encerramento da fase de grupos.