Ponte Preta empresta meia Dudu Scheit e contrata atacante Guilherme Baléa

Entre partidas e chegadas, a Ponte Preta anunciou nesta sexta-feira mais uma mudança em seu elenco. O clube de Campinas liberou o meia Dudu Scheit e contratou o atacante Guilherme Baléa, que estava no Cianorte-PR.

O atacante tem 22 anos e terá sua primeira experiência no Estado de São Paulo. Nesta temporada, Guilherme fez dez jogos pelo Cianorte no Campeonato Paranaense, mas não marcou gols. Formado na base do Grêmio, já defendeu outros clubes do Rio Grande do Sul: Aimoré, Ypiranga, Brasil e São José.

Sua melhor sequência de jogos foi em 2023, quando fez 11 jogos no Covilhã, de Portugal, 18 pelo Brasil-RS e outros seis pelo São José-RS.

Mais cedo, a Ponte anunciou que acertou o empréstimo de Dudu Scheit, de 23 anos, ao Operário-PR, adversário na Série B, até o fim da temporada. Ele foi um dos principais jogadores do Operário em 2023, ajudando o time a subir para a Série B. Ele pertencia ao Athletico-PR e, no início de 2024, acertou em definitivo com a Ponte Preta.

O meia, porém, não teve muitas oportunidades com o técnico João Brigatti. Foram apenas quatro jogos e nenhum gol marcado. Dudu Scheit já foi anunciado oficialmente pelo Operário.

Scheit não é o primeiro jogador da Ponte Preta a acertar com um adversário da Série B. Na quarta-feira, o volante Wesley Fraga acertou com o Paysandu. Ele, porém, não tem mais vínculo com a Ponte Preta.

A Série B começou na noite desta sexta-feira. A Ponte Preta, porém, estreia no domingo, às 18h, quando recebe o Coritiba em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).