Pia Sundhage convoca seleção feminina para amistosos contra Canadá

A técnica Pia Sundhage convocou nesta terça-feira (1º) a seleção brasileira feminina de futebol para dois amistosos contra o Canadá nos próximos dias 11 e 15 de novembro, no estado de São Paulo. Entre as novidades na lista está a lateral-direita Bruninha, ex-jogadora do Santos, atualmente no OL Reign (Estados Unidos), que volta a ter uma oportunidade na equipe. Sundhage também chamou a atacante Debinha (North Carolina Courage-EUA) e a goleira Lorena (Grêmio), ambas recuperadas de lesão.

Os jogos são preparatórios para a Copa do Mundo Feminina, com início em 23 de julho do ano que vem, na Austrália e Nova Zelândia. Boa parte da equipe convocada nesta terça (1º) permanece a mesma que atuou na última Data Fifa – vitórias do Brasil diante da Itália (1 a 0) e da Noruega (4 a 1) – incluindo as Palestrinas, atuais campeãs da Libertadores, Ary Borges e a Bia Zaneratto.

O embate no dia 11 de novembro será na Vila Belmiro, em Santos, às 15h15 (horário de Brasília). Quatro dias depois, no mesmo horário, o Brasil volta a duelar contra o Canadá na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na capital paulista.

A seleção brasileira soma dez vitórias consecutivas, com 33 gols marcados e somente um sofrido. O Brasil disputará a primeira fase do Mundial Feminino de 2023 no grupo F, junto com França, Jamaica e a equipe que se classificar na repescagem (China Taipei, Panamá, Paraguai ou Papua Nova-Guiné).

Com informações da Agência Brasil