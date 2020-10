Petrovic chama seleção com Lucas Bebê e brasileiro que atua no basquete argentino

PUBLICIDADE

O técnico Aleksandar Petrovic anunciou nesta sexta-feira os 16 convocados para defender o Brasil nos jogos contra Panamá e Paraguai, nos dias 27 e 28 de novembro, em duelos a serem realizados em uma “bolha” na cidade de Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa América.

Na lista, destaque para o retorno do pivô Lucas Bebê, recuperado de lesão e de volta ao basquete brasileiro para atuar pelo Fortaleza Basquete Cearense. Da última convocação, realizada em fevereiro, retornam o jovem Guilherme Santos, Danilo Fuzaro, Yago, Georginho, Cauê Borges, Jhonatan Luz, Lucas Dias, Léo Demétrio, Rafael Mineiro e Dikembe.

As novidades são Alexey Borges (Bauru), Pedro Nunes (Flamengo), Gabriel Jaú (Bauru) e Lucas Mariano (São Paulo). A lista ainda tem Caio Pacheco, brasileiro que atua no Bahía Basket, da Argentina.

Por questões de saúde por causa da pandemia do novo coronavírus, a convocação traz majoritariamente atletas que atuam no Brasil. A única exceção é Caio Pacheco. Apesar de atuar no exterior, o armador terá seu deslocamento facilitado por jogar na Argentina

“Fizemos a opção por convocar desta vez atletas que atuam no Brasil, com exceção do Caio Pacheco, que já está na Argentina, onde vamos jogar. Fizemos isso para evitar riscos desnecessários para atletas que estão na NBA ou na Europa, evitando longos deslocamentos. Por isso, e apenas por isso, essa lista conta com atletas que jogam no Brasil e que, tenho certeza, têm totais condições de nos trazer duas vitórias contra Panamá e Paraguai”, explicou Petrovic.

A lista conta com 16 atletas, dos quais 12 serão selecionados para os jogos na Argentina. Até lá, todos serão testados mais de uma vez para covid-19, seguindo todos os protocolos estabelecidos pela Fiba. E desde já, em seus clubes, seguirão com as medidas de segurança contra o contágio adotadas por todos

O primeiro jogo da seleção brasileira será no dia 27 de novembro, contra o Panamá, em horário e local ainda a serem divulgados. O Brasil entra em quadra novamente no dia 28, contra o Paraguai. O time volta para o Brasil no dia 29 de novembro.

A Copa América estava marcada para 2021 e foi alterada para 2022 por causa da pandemia. Depois da janela em novembro, o Brasil faz mais duas partidas, em fevereiro de 2021, novamente contra Panamá e Paraguai. Os três primeiros de cada grupo se classificam.

Confira a convocação:

Armadores

Yago – Flamengo

Georginho – São Paulo

Alexey – Zopone Gocil/Bauru Basket

Caio Pacheco – Bahía Basket (Argentina)

Alas

Cauê Borges – Paulistano

Jhonatan Luz – Flamengo

Gui Carvalho – Minas Tênis Clube

Danilo Fuzaro – Sesi Franca

Pedro Nunes – Flamengo

Alas/pivôs

Lucas Dias – Sesi Franca

Léo Demétrio – Flamengo

Gabriel Jaú – Zopone Gocil/Bauru Basket

Pivôs

Rafael Mineiro – Flamengo

Lucas Bebê – Fortaleza Basquete Cearense

Dikembe – Zopone Gocil/Bauru Basket

Lucas Mariano – São Paulo

Estadão Conteúdo